علق الفنان احمد وفيق على رفض الفنان يوسف الشريف تقديم مشاهد ساخنه ما جعل البعض يهاجمه، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "وفيق" عبر صفحته قائلة : " الفن في حد ذاته بلا شروط.. وإذا وضعت شروطك فهي رؤيتك وأفكارك وليس تقييداً للفن.. انها وجهة النظر سواء كانت سلبيه او ايجابيه".

شاهد " الفن في حد ذاته بلا شروط.. وإذا وضعت شروطك فهي رؤيتك وأفكارك وليس تقييداً للفن.. انها وجهة النظر سواء كانت سلبيه او ايجابيه".شاهد يذكر أن اخر أعمال الفنان أحمد وفيق مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفض يوسف الشريف تقديم مشاهد ساخنه.. أحمد وفيق: الفن بلا شروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.