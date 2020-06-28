الخميس.. عبدالله الرويشد يقدم حفل غنائي أون لاين

يستعد المطرب الكويتي عبدالله الرويشد، لتقديم حفل غنائي بدون جمهور عبر خاصية الاون لاين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس 2 يوليو المقبل بتوقيت السعودية، ويعرض عبر

منصة وتطبيق شاهد VIP.

ومن المقرر أن يقدم "الرويشد" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهورر

، ويقام الحفل بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ويذكر ان تأتي سلسلة حفلات روتانا ومنصة "شاهد VIP" الإلكترونية للتشجيع على البقاء المواطنين في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".