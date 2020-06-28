فيديو وصور .. أكبر معمرة في العالم تحتفل بميلادها الـ134

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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شرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية المحلية، صوراً لأكبر معمرة في العالم، أثناء احتفالها بيوم ميلادها ال134، وهي تمارس هواياتها المفضلة الغناء والرقص، وتتمتع بصحة جيدة باستثناء قدرتها على المشي، وسط حضور شعبي محلي كبير في مقاطعة شولي شمال غرب الصين .

واحتفلت الصينية الميهان سيتي، أكبر معمرة في العالم بعيد ميلادها الـ134، بين أفراد عائلتها الذين التفوا حولها وقدموا لها باقات الورود.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن سيتي، التي ولدت عام 1886، إبان حكم الإمبراطور جوانجشو، تعيش في مقاطعة شولي بإقليم شينجيانغ الأويغوري الذي يتمتع بحكم ذاتي شمال غرب البلاد.

عاصرت سيتي 3 قرون وشهدت الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما أنها تصدرت قائمة الصين لكبار السن لعام 2013، وكانت تبلغ من العمر وقتها 127 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيتي تستمتع بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية، وتتمتع بصحة جيدة، ولا تزال تسمع وترى، لكنها لم تعد قادرة على المشي.

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وكانت الشكوك قد أثيرت حولها، بسبب سجلات ولادتها التي لا يمكن التحقق منها، رغم أن لديها بطاقة هوية صينية تحدد تاريخ ميلادها.

وأكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أنها لم تتم دعوتها للتحقق من عمر السيدة سيتي، والتي تعد أكبر بـ27 عامًا من أكبر شخص سنا في الموسوعة، وهي اليابانية كين تاناكا، التي بلغت 117 عامًا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحسب جينيس، كانت الفرنسية جين كالمنت، أكبر معمرة على الإطلاق، إلا أنها توفيت في الرابع من أغسطس/ آب 1997، عن عمر 122 عامًا.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن سيتي تزوجت في سن 17 وظلت مع زوجها حتى وفاته عام 1976.