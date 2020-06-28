عبدالله الرويشد يضرب موعدًا “أونلاين” مع جمهوره

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي الفنان عبدالله الرويشد، حفلّا غنائيًا “أون لاين”، تحت شعار “مكملين معاكم”، يوم الخميس المقبل الموافق 2 من شهر يوليو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة “اللايف” من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر تعاون عبد الله الرويشد، مع الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، فى أغنية جديدة سيتم طرحها قريبا بعنوان “نعمة اليقين”، وهي من ألحان حسين محمود، توزيع وليد شراقي.

يشار أن آخر أعمال عبد الله الرويشد، كان كليب “سولف علي” إخراج بسام الترك، ألحان عبد الله الرويشد، كلمات مطيع العوني، توزيع جورج قلته، ومكس وماستر للمهندس إيهاب نبيل.