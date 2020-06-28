جيرارد بتلر يقود مهمة جديدة لإنقاذ “البيت الأبيض”

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن مهام الحارس الشخصى للرئيس الأمريكي والبيت الأبيض، لم تنتهي بعد، فبعد انتهاء الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة Fallen، أكد النجم العالمي جيرارد بتلر، أن هناك جزء رابع جاري الاعداد له لاستكمال سلسلة الأكشن الشهيرة.

وكشف النجم صاحب الـ ٥٠ عاماً في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الجزء الجديد من سلسلة لم يتم الانتهاء منه حتى الآن ولكنه سيعود بمهمة جديدة جاري التحضير لها على ان تعرض على شاشات السينما نهاية العام القادم، ولم يستقر القائمين على السلسلة على اسم الجزء الرابع حتى الآن.