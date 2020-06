مارجوت روبي بطلة النسخة الجديدة من “قراصنة الكاريبي”

متابعة بتجـــــــــرد: تعاقدت النجمة مارجوت روبي، لبطولة نسخة نسائية جديدة من سلسلة أفلام المغامرة والأكشن “Pirates of the Caribbean” التي اشتهر جوني ديب بتقديمها في السابق.

ووفق موقع “فارايتي”، استقرت “ديزني” علي المؤلفة كريستينا هودسون التي كتبت مؤخراً فيلم “روبي” الأخير “Birds of Prey”، علي كتابة القصة الجديدة، والتي ستكون منفصلة عن الامتياز الأصلي الذي يقوم ببطولته ديب، ويشارك في كتابته تيد إليوت، ومبدع مسلسل “Chernobyl” كريج مازن.

كما يشارك المنتج جيري بروكهايمر، الذي أنتج أجزاء أفلام “القراصنة” الخمسة، لإنتاج فيلم الممثلة مارجو روبي والكاتبة كريستينا هودسون بحسب موقع “Variety.

سلسلة “Pirates of the Caribbean” أبحرت للمرة الأولى فى صالات السينما عام 2003، وتمكنت من حصد 5 مليارات دولار بشباك التذاكر العالمي، وكان آخر أجزائها بعنوان “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” الذى شارك فى بطولته الممثل الإسبانى خافير بارديم.

ومارجوت روبي ولدت في أستراليا عام 1990، ورشحتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، لجائزة أوسكار مرة في فئة أفضل ممثل دور مساعد في دورتها رقم 92، عن دورها في فيلم “Bombshell”، ومرة أيضًا في فئة أفضل ممثلة دور رئيسي في فيلم “I, Tonya” عام 2018، وترشحت لجائزة بافتا 4 مرات.

وفي عام 2019 شاركت “روبي” في فيلم “ذات مرة في هوليود” مع ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومن إخراج كواينتن تارانتينو.

كما عرض لها العام الجاري فيلم “Birds of prey”، وهو من إخراج كاثي يان، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه بالسينما وتصدّر البوكس أوفيس عدة أسابيع.