جاستن بيبر يطلب 20 مليون دولار كتعويض لاتهامه بالاعتداء الجنسي

متابعة بتجـــــــــرد: رفع مغني البوب الكندي جاستن بيبر دعوى تشهير ضد امرأتين اتهمتاه بسوء السلوك الجنسي، مطالباً بتعويض بقيمة 20 مليون دولار.
ورفع مغني البوب الشاب الدعوى القضائية أمام محكمة لوس أنجلوس العليا يوم الخميس بعد أن كتب على تويتر في وقت سابق هذا الأسبوع أن الادعاء بأنه اعتدى جنسيا على امرأة عام 2014 هو أمر “مستحيل من الناحية الواقعية”.
وقالت المرأة، التي عرفت نفسها باسم دانييل بدون الكشف عن هويتها، في تغريدة على تويتر حُذفت منذ ذلك الحين، إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل بيبر في فندق في أوستن بولاية تكساس الأميركية في التاسع من مارس آذار 2014.
أما المرأة الأخرى، التي عرّفت نفسها باسم كادي، فقالت على تويتر أيضا إنها تعرضت للاعتداء من بيبر في غرفة فندق بمدينة نيويورك في مايو أيار عام 2015.
ووصفت الدعوى القضائية الاتهامات التي وجهتها المرأتان بأنها “أكاذيب ملفقة وشائنة”، مطالبة بإقامة محاكمة أمام هيئة محلفين وتعويض بقيمة 20 مليون دولار أميركي لبيبر عما لحق به من أضرار.
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