حسين فهمي يكف سر رفضه الكثير من الأدوار

متابعة بتجـــــــــــرد: أكد الفنان حسين فهمي في تصريحات له، أنه رفض أعمالاً كثيرة في الفترة الماضية لأنه لا يحبذ التواجد وسط الزحام الكبير للدراما في رمضان، فمن غير المقبول أن تكون الدراما محشورة في شهر واحد ونترك باقي العام، لكن يجب أن يتم توزيع الموسم طوال العام، لأن هناك الكثير من المناسبات الملائمة للعرض مثل إجازة نصف العام الدراسي، وإجازة نهاية العام وغيرها، رمضان يجب أن يكون موسماً بجوار مواسم أخرى، فكيف يصبح الإنسان مطالباً بالصوم وأداء الشعائر وزيارة الأقارب، وقبول دعوات الإفطار والسحور ومطلوب منه أيضاً مشاهدة كل هذا العدد بل والحكم على الأعمال من حيث الأفضل؟! وهذا أيضاً ظلم لبعض الفنانين وبعض الأعمال نتيجة ذلك.

وعن رأيه في بعض الفنانين الجدد في الفترة الأخيرة قال: “الآن من يقوم بأداء مشهد وحيد في أي عمل، يطلق عليه لقب فنان، هذا لقب كبير، لا يجب إطلاقه بالسهل كما يحدث، ومن غير المقبول أن كل من مر على الشاشة بقى فنان”، الفنان يحصل على هذا اللقب بعد تعليم وخبرة طويلة وشهادات وأعمال مؤثرة وناجحة، وحقيقة الأمر أشعر بالغضب، فيكف أتعلم وأدرس بالخارج وأعمل لسنوات فى عشرات الأعمال، وشهادات عليا لكى أحصل على هذا اللقب، ثم أتساوى مع من أدى مشهدًا في عمل بنفس اللقب؟!، حقي أن أغار على مهنتي”.

وعن غيابه عن الشاشة في الفترة الماضية قال: “بصراحة، الظروف في الفترة الحالية لا تساعد على العمل في ظل أزمة كورونا بالإضافة إلى عدم وجود أعمال تناسبني، وأنا أتلقى عروضًا لأعمال كثيرة، وأرفض غالبيتها، أنا في النهاية لي تاريخ طويل، وبالتالي مطالب بالحفاظ عليه، والجمهور لن يغفر لي، الجمهور الذي أحبني وانتظرني، يجب أن تكون العودة إليه بشيء جيد، وأنا أفضل الجلوس في المنزل بدلاً من تقديم أعمال غير لائقة سواء للجمهور أو لتاريخي الفني وضميري”.