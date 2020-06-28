إريكا.. أول روبوت يجسد بطولة فيلم خيال علمي

متابعة بتجـــــــــــرد: تلعب الروبوت أو «إريكا» دوراً رئيساً في فيلم خيال علمي رصدت له ميزانية تتعدى 70 مليون دولار.

ولن تكون إريكا على شاكلة نظيرتها في مسلسل «المرآة السوداء»، بل ستكون نابضة بالحياة والمشاعر، روبوت يحيا ويحب ويفكر ويختلف ويصارع، وينتمي لعام 2020.

وتستعد إريكا للمشاركة في فيلم الخيال العلمي الذي يبدأ تصويره عام 2021.

ووفقاً لموقع هوليوود ريبورتر سيكون الفيلم الأول من نوعه الذي يوظف ممثلة بالذكاء الاصطناعي في دور رئيس، ربما يؤهلها لأوسكار أفضل ممثلة.

ويشارك في تمويل الفيلم عدة جهات داعمة لنتفليكس، وتلعب فيه إريكا دوراً محورياً في الأحداث الدرامية حيث يساعدها العلماء للهروب من فخاخ ينصبها لها المتآمرون.

صممت إريكا وصنعت للمشاركة في الفيلم فقط، ولم تكن موجودة من قبل، أي أن عمرها يبدأ مع التجهيز لتلك الدراما المبهرة.

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الأكثر من ذلك أنها حتى الآن الوحيدة التي تم الاستقرار على مشاركتها في الفيلم، ولم يتم حتى الآن تحديد المخرج أو الممثلين الذين يؤدون الأدوار الأخرى.

وذكر مصدر مطلع أن إريكا هي أحد ردود هوليوود على انتشار وباء كورونا، وتأثيره على صناعة السينما في العالم وفي الولايات المتحدة لأنها محصنة ضد الوباء.

ويؤكد المخرج سام خوزيه أن إريكا ليست لها تجارب حياتية، ولكننا نحاول أن نخلق لها شخصيتها المستقلة في الحركة والكلام والإحساس والتعبير عن العواطف ولغة الجسد.

وعلى الرغم من ضمانها تمثيل الدور، فإن إريكا، التي أنشأها العالمان اليابانيان هيروشي إيشيغورو وكوهي أوغاوا، لديها بالفعل سيرة ذاتية قدمتها لصناع الفيلم.