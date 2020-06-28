إيميلي أتاك: قلبي في إجازة.. ولا وقت للحب

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت الممثلة البريطانية إيميلي أتاك أن تجربة الحجر الصحي أعادت ترتيب أولوياتها، وأنها ستركز الآن على أسرتها، أما الرجال فعليهم الانتظار لأن قلبها في إجازة ولا وقت للحب الآن.

وقالت أتاك (البالغة 30 عاماً) إنها عانت كثيراً من قضاء الحجر الصحي بمفردها، ما عزز اشتياقها لأسرتها، والحياة العائلية، وخاصة أنها خارجة للتو من تجربة حب مع روب جويرز استمرت 6 أشهر قبل أن تنتهي بالفشل في سبتمبر الماضي.

واعترفت أنها عاشت أياماً صعبة في الحجر الصحي، رغم أنها حاولت التركيز على كل ما يجعلها سعيدة.

وأوضحت أن ارتباطها بأسرتها له الأولوية، لأنها تفتقد تلك الأجواء العائلية، وتريد أن تعيش مع أناس يحبونها كما هي من دون أن تتبدل مشاعرهم.

Advertisements

وأشارت أتاك إلى أنها كانت تعتقد أن تجربة حبها للمنتج روب جويرز ستكلل بالنجاح والزواج، ولكنها كانت واهمة، ولذلك أعطت قلبها إجازة لأنه لا وقت للحب الآن والأولوية لمقابلة الأصدقاء والأقارب الذين اشتاقت إليهم كثيراً.

وذكرت أنها افتقدت كثيراً والديها الممثلة الكوميدية كيت روبنز، والموسيقي كيث أتاك بعد أن عاشت وحيدة في شقتها بشمال لندن لعدة أشهر، مضيفة: «أريد أن أرى شقيقي وشقيقتي ثانية، أضحك معهم حول متاعب الحب والوحدة، أشتاق لحضن أمي».

وقالت النجمة البريطانية، إن ساعات الحجر الصحي طويلة ومملة، رغم أنها حاولت الانشغال بالطهي، وتصفح موقع فيسبوك، وتعلم اليوجا، ولكن كل هذا لم يخفف من وطأة الوحدة.