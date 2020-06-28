نجوم العالم يجمعون الأموال لتطوير لقاح كورونا.. "ذا روك" الأبرز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك نجوم من أبرزهم فرقة "كولدبلاي" والمغنية مايلي سايروس والممثلان دواين جونسون المعروف بـ"ذا روك" وجنيفر هدسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في جمع أموال لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من خلال حفلة افتراضية.

وانضم نجوم عالميون في الموسيقى والسينما والرياضة والموضة إلى حفلة موسيقية على الإنترنت لتمويل البحث من أجل ابتكار لقاح للوباء وتوفيره للسكان الأضعف والأكثر فقرا في أنحاء الكوكب.





وقامت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع منظمة "جلوبل سيتيزن" ومقرها في الولايات المتحدة، برعاية هذا الحدث الافتراضي الذي يهدف إلى جمع مساهمات مالية.

وفي المجموع، وفقا للاتحاد الأوروبي، ساهمت 40 حكومة في التحضيرات لهذه الحفلة التي افتتحتها فون دير لايين بإعلانها أنها حصلت على 6,15 مليارات يورو السبت، بما في ذلك 4,9 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي بالشراكة مع المفوضية.





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وفي الرابع من مايو/أيار 2020، خلال القمة الأولى التي نظمت لجمع الأموال، تعهد الاتحاد الأوروبي والحكومات والأثرياء المساهمة بنحو عشرة مليارات يورو، وهذا يجعل المبلغ الإجمالي 16 مليار يورو.





وقالت فون دير لايين في افتتاح هذا الحدث الافتراضي "لن ننتهي من هذا الوباء حتى ينتهي في كل مكان. وهذا يعني مشاركة كل شخص لديه إمكان الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات...".

وفي هذا الإطار، نظم دواين جونسون حفلة افتراضية السبت بثت على الإنترنت شاركت فيها سلمى حايك وتشارليز ثيرون وفورست ويتكر وأنجيليك كيدجو.

كما شاركت في هذا الحدث ميليندا جيتس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس.