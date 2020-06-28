أصالة تطلب الاهتمام بشيرين عبد الوهاب

Jun 28, 2020
بعدما تردد في الوسط الفني ان الفنانة أصالة طلبت من الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي منح الفنانة شيرين عبد الوهاب قدر من المتابعة والاهتمام، أكد “الهندي” ان اصالة فنانة محبة للكل وعندما يتحدث معها تحرص على الاهتمام بالجميع. ولفت لـ” ذا انسايدر” ان شيرين فنانتهم ولن يتخلوا عنها تحت أي ظرف وانه بقدر المستطاع سيدعمها.
من جهة أخرى، كشف سالم الهندي في مقابلة سابقة مع الزميل سعيد حريري عبر “سكاي نيوز أرابيا”، ان الشركة تتعاون مع أصالة في ألبومها الخليجي القادم، قال: ”يمكنن أن أصف الألبوم الجديد لأصالة بـ “نار”، وقد أسمعتني أكثر من عمل تعاونت فيها مع سهم، وتلك الأعمال ممتازة حقاً”.
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