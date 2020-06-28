أصالة تطلب الاهتمام بشيرين عبد الوهاب

بعدما تردد في الوسط الفني ان الفنانة أصالة طلبت من الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي منح الفنانة شيرين عبد الوهاب قدر من المتابعة والاهتمام، أكد “الهندي” ان اصالة فنانة محبة للكل وعندما يتحدث معها تحرص على الاهتمام بالجميع. ولفت لـ” ذا انسايدر” ان شيرين فنانتهم ولن يتخلوا عنها تحت أي ظرف وانه بقدر المستطاع سيدعمها.

من جهة أخرى، كشف سالم الهندي في مقابلة سابقة مع الزميل سعيد حريري عبر “سكاي نيوز أرابيا”، ان الشركة تتعاون مع أصالة في ألبومها الخليجي القادم، قال: ”يمكنن أن أصف الألبوم الجديد لأصالة بـ “نار”، وقد أسمعتني أكثر من عمل تعاونت فيها مع سهم، وتلك الأعمال ممتازة حقاً”.