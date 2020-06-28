لمستخدمي آيفون.. احذروا تيك توك

مقالات مختارة: أفاد العديد من التقارير التي تم نشرها على الويب بعد إصدار النسخة التجريبية من (iOS 14) بأن TikTok هو أحد التطبيقات التي تقرأ باستمرار حافظة المستخدم، وذلك بالرغم من أن الشركة المطورة للتطبيق قالت في شهر مارس: إنها ستتوقف عن ذلك في غضون أسابيع.

وعززت آبل التزامها بالخصوصية مع (iOS 14)، الذي يتضمن ميزات جديدة لمنح المستخدمين المزيد من التحكم في البيانات التي يمكن لكل تطبيق الوصول إليها.

وبحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية” تأتي إحدى الميزات الجديدة على شكل تنبيه جديد يتيح للمستخدمين معرفة كون التطبيق يأخذ المعلومات الموجودة ضمن الحافظة، بحيث تكشف هذه الميزة سلوك بعض التطبيقات الشائعة المتمثل بقراءة بيانات الحافظة.

وبمجرد إصدار نظام التشغيل الجديد، سيتم تحذير المستخدمين، كلما قرأ تطبيق آخر شيء تم نسخه إلى الحافظة.

ويستمر ظهور تنبيه الخصوصية الجديد على الشاشة طوال الوقت أثناء تشغيل التطبيق، مما جعل مستخدمي الإصدار التجريبي من (iOS 14) قلقين من نسخ (TikTok) للبيانات الشخصية دون إذن.

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وقال (TikTok) لصحيفة التلغراف البريطانية: إن التطبيق لا يجمع البيانات من الحافظة، بل يحتوي على نظام مخصص لتحديد السلوك المتكرر للرسائل غير المرغوب فيها.

ويدعي التطبيق أن هذه الميزة تؤدي إلى تشغيل تنبيه خصوصية (iOS 14) الجديد، ولهذا السبب، لن يتمكن (TikTok) من الوصول تلقائيًا إلى حافظة المستخدم مع تحديث مستقبلي للتطبيق.

وأضاف التطبيق “أرسلنا إصداراً محدثاً من التطبيق إلى متجر (App Store) لإزالة هذه الميزة في سبيل القضاء على أي ارتباك محتمل، ويلتزم (TikTok) بحماية خصوصية المستخدمين والشفافية في كيفية عمله”.

ووفقًا لتقرير صحيفة التلغراف البريطانية، فإن هناك تطبيقات أخرى تتحقق باستمرار من حافظة (iOS)، من ضمنها (AccuWeather) و ((Overstockو (AliExpress) و (Call of Duty Mobile) و (Patreon) و (Google News).

ولا يتوفر حتى الآن سبب واضح لتصرف التطبيقات بهذا الشكل وقراءة ما نسخه المستخدمون من تطبيقات أخرى، لكن قرار (TikTok) يثبت أن آبل على حق في إضافة المزيد من أدوات الخصوصية.