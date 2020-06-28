رياض الخولي يكشف عن أعماله المميزة مع المخرج ياسر صادق

أكد الفنان المصري رياض الخولي، إن الفنان ياسر صادق يتمتع بقدر عال من الموهبة ولم يأخذ حقه حتى الآن، موضحا: "فنان صادق ومتميز ومخرج كبير، وممثل راقٍ ومثقف جدًا"، موضحًا في مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، أنه يتخوف من انشغال ياسر صادق بالإدارة على حساب التمثيل، قائلًا: "الإدارة بتعطل الممثل شوية، لكن هو قد الإدارة والمركز هيستفيد من خبراته"، موضحًا: "ياسر صادق محب للحياة والناس وعلى خلق عالٍ.. وتشرفت بالعمل معه في عدد من الأعمال الفنية".

واستطاع ياسر صادق، استعادة مكانة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الذي يترأس إدارته، منذ عام ونصف تقريبًا، وذلك من خلال زيادة حجم تأثير المركز في نشر الثقافة المسرحية مع الحفاظ على التراث المسرحي والموسيقى والفن الشعبي.

وقد يهمك أيضًا:

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

الخولي يتعاون للمرة الثانية مع عمرو سعد بعد "وضع أمني"

رياض الخولي سعيد بنجاح "سلسال الدم "