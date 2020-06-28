شكرا لقرائتكم خبر عن أنا فى الساحة لوحدى.. محمد رمضان يبرز احتفال بايرن ميونخ بالدورى على أغنيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني الموجه للجمهور العربي، بموقع "فيس بوك"، بفوزهم بالدوري الألماني بأغنية النجم محمد رمضان "نمبر وان"، حيث علق الحساب علي صورة تتويج الفريق بجملة "أنا فى الساحة واقف لوحدي"، وأعاد رمضان نشر الصورة معلقا عليها :"الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ ..بيحتفلوا بالدوري على نمبر وان".

وسجل فريق بايرن ميونخ، العديد من الأرقام القياسية في مشواره نحو التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الـ30 فى تاريخه والثامن على التوالي في الموسم الحالي 2019-2020 الذى أسدل الستار عليه مساء أمس، السبت، حيث حقق العملاق البافارى فوزكبيرا في مباراته الأخيرة بالبوندزليجا أمام مضيفه فريق فولفسبورج، بأربعة أهداف دون مقابل.

وفى هذا السياق نشر الموقع الرسمي لنادى بايرن ميونخ أبرز الحقائق والأرقام القياسية في الموسم الاستثنائى لتتويج الفريق البافارى، نستعرضها في التقرير التالى..

وصل البايرن إلى 100 هدف في الدوري الألماني للمرة الثانية في تاريخ النادي، ولم ينجح أي نادي آخر حتى الآن في الوصول لهذا الرقم.

Advertisements

لعب بايرن ميونخ أفضل نصف ثاني من الموسم تاريخ الدوري الألماني بحصده 49 نقطة من أصل 51 نقطة محتملة.

أنهى نادي بايرن ميونيخ موسم الدوري الألماني بتحقيق 13 فوزاً متتاليًا ليسجل رقم قياسي جديد في المسابقة.

وسجل فريق ميونيخ أربعة أهداف فى فولفسبورج أوأكثر فى مباراة واحدة للمرة 13 في موسم الدوري الألماني، وتمكن البافارى فقط من القيام بذلك، في موسم 1973/74 عندما نجح في تحقيق ذلك أيضًا في 13 مباراة.