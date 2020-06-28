شكرا لقرائتكم خبر عن من دولاب الذكريات .. محمود حميدة يسترجع كواليس "اسكندرية نيويورك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم محمود حميدة ذكريات تصوير فيلمه "اسكندرية نيويورك" مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، حيث نشر صورة من الكواليس تجمعه بالنجمة نبيلة عبيد، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق :" من الذاكرة إلى السيد الجمهور".



محمود حميدة

وحرص النجم محمود حميدة، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بتفاصيل مغامرته الجديدة التي خاضها في واحة سيوة، بالصحراء الغربية، وهي عبارة عن "حمام رمال" داخل الصحراء.

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ونشر حميدة، صور له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، يظهر من خلالها قبل حمام الرمال، وأخرى وهو مغطي بالرمال بالكامل تحت أشعة الشمس، وتبقي فقط رأسه التي خارج الرمال، وكتب" قبل وأثناء حمام الرمال".

وكان حميده قد نشر أول أمس صور له مرتديًا فيها جلباب بلدى وعمامة، ويقف وسط الصحراء وفى الخلفية يزين النخيل الأخضر بجذوعه المتفرعة المساحات الصفراء الواسعة للصحارى المصرية، وكتب حميدة فى تعليقه على الصورة، "أيوه يا إيوه أنا رايح سيوه.. وطن البراءات الطفولية والشقاوات ألفين شمعه بألفين وات".

يأتى هذا بعد تعبيره عن اشتياقه للتجمعات ولم الشمل مع الأصدقاء والمقربين، وذلك فى ظل العزل المنزلى الذى مازالت تعيشه مصر للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشر محمود حميدة، حينها، صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، وهو يقف بمفرده فى الظلام بينما ينعكس على وجهه ضوء خافت للشمس.