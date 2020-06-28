شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: مناظر الناس على أبواب الأفران مؤلم ومعناه فشل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم اللبنانى راغب علامة، أن زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار بجنون معناه فشل هذه الحكومة، مطالبها بالاستقالة وأن هذا أشرف لها إذا لم تستطع إيقاف مهزلة الانهيار الاقتصادى، مشيرا إلى أن مناظر الناس على أبواب الأفران مخجل ومؤلم.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "مناظر الناس على أبواب الأفران مخجل ومؤلم! انقطاع المازوت عيب! زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار بجنون معناه فشل هذه الحكومة!".

وتابع علامة: "الأشرف للحكومة أن تستقيل إذا لم تستطع إيقاف هذه المهزلة وهذا الانهيار! حتى ولو كان هذا الانهيار هو عبء قديم، لكن المطلوب قرارات للحلول لا للانهيار".



راغب علامة

وكان راغب علامة، قد هاجم السياسيين والحكومة اللبنانية مؤخرا بسبب تراجع الأوضاع فى البلاد بسبب الخلافات السياسية، ووجه رسالة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "إلى كل من أوصل بلدنا الرائع الى هذه الحالة المعقدة والصعبة، أقول لكم: لعنكم الله، وسيلعنكم التاريخ، لا تفرحوا بكل ما سرقتموه من الناس ومن الدولة لأن الله بمهل ولا يهمل".

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من ناحية أخرى، قال علامة إنه انتهى من تسجيل بعض الأغانى من ألبومه الجديد، مضيفاً أنه يعمل حالياً على مراقبة الوضع الراهن حتى يتخذ قراره بكيفية طرح الأغنيات التى انتهى من تسجيلها حيث ينتظر استقرار الأوضاع بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا لطرح هذه الأغانى.

وأوضح علامة لـ"الخليج 365" أن الألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، حيث يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، مشيراً إلى أنه أشبه بالكوكتيل، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، ما بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب.