شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تعلن عن تعاون جديد مع تركى آل شيخ وتعلق: مش الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة أنغام، عن عمل جديد يجمعها، برئيس الهئية العامة للترفيه المستشار تركي آل شيخ، مؤكدة أن العمل سوف يكون مختلفا. Advertisements وغردت أنغام عبر حسابها على تويتر، قائلة:"عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركى ال شيخ المختلف دائما سعيده بالتعاون الثاني معك ومش الأخير بإذن الله". وفى سياق آخر حرصت النجمة أنغام على توجيه التهنئة لشرنوبى على عقد قرانه على رندا رياض، الايام المتضية وسط أجواءعائلية. ونشرت أنغام، صورة للشرنوبي مع عروسته راندا رياض، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت: "مبروك ميرو مبروكلحبيبة قلبي وأختي وحبيبي المحترم، رندا رياض، محمد شرنوبي ربنا يسعدكم ويحفظكم يا حبايب قلبي وروحي".

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