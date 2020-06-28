شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. راندا البحيرى داخل الجيم من أجل فيلم " باركود615 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة راندا البحيرى عن سعادتها لفتح صالات الرياضة البدنية مرة أخرى وتواظب حاليا على التدريب فى "الجيم " مع الالتزام بالإجراءت الاحترازية وخاصة أن فيلمها " باركود615" يحتاح للياقة بدنية لأن به مشاهد أكشن تقوم بادائها .

من ناحية أخرى انتهت الفنانة راندا البحيرى من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم "باركود 615" حيث تقدم من خلاله دور أكشن لم تقدمه قبل ذلك في أعمالها الفنية خاصة أن الفيلم يتضمن بعض الأحداث الغامضة، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين الفنان محمد عز وطارق صبرى، الفيلم يشارك فى بطولته كل من محمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة.

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة راندا البحيرى فى أحداث فيلم "خان تيولا" مع الفنان نضال الشافعى ووفاء عامر ومحمود البزاوى وآخرين، وانتهت من تصوير عدد من مشاهدها ضمن العمل الذى تقدم فيه دورا مختلفا عليها تماما عن أدوارها السابقة.

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وتنتظر راندا البحيرى طرح فيلم "أسوار عالية" المقرر طرحه قريبا فى دور العرض السينمائى، وتجسد من خلاله فتاة لديها طموحات وأحلام كبيرة تحاول الوصول إليها وهو الدور الذى يقدمها بشكل مختلف وتعتبره خطوة مهمة فى مشوارها الفنى كما أكدت فى تصريحات خاصة سابقا ويشارك فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف وأحمد العوضى وانتصار وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفى، ومدير التصوير حازم العتر، وإخراج هشام العيسوى، وتدور أحداثه فى إطار عالم المخدرات.شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق ابو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

آخر الأعمال التى شاركت فيها راندا هو مسلسل " الاخ الكبير " بطولة محمد رجب

"الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.