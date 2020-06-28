شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا: فكرة جزء تانى من " غبى منه فيه " ستكون صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، أن فكرة جزء تانى من فيلم "غبى منه فيه" الذى شارك فى بطولته والدها الراحل طلعت زكريا والفنان القديرالراحل حسن حسنى، ستكون صعبة جدا من غيرهم.





ونشرت إيمى، عبر حسابها على انستجرام، صورة من بوستر الفيلم الذى عرض قبل 16 عاما، صحبته بتوجيه سؤال لمتابعيها، قالت فيه: "عايزه رأيكم فى "غبى منه فيه" الجزء التانى، تفتكروا هينجح؟.. يهمنى رأيكم وربنا يوفق الجميع".





وأوضحت إيمى: "أنا شهادتى مجروحة شوية، هيتقال انى بقول الكلام ده عشان بابا الله يرحمه، بس فعلا فكرة جزء تانى دى صعبة من غيرهم، أنا شايفه إن هانى رمزى يعمل شخصية تانية مقاربة لنفس الفيلم، بس مش غبى منه فيه".

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وكان الفنان هانى رمزى، أكد أنه لم يتعاقد على الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه" بعد إعلان الشركة المنتجة نيتها لتقديم الجزء الجديد من العمل خلال الفترة المقبلة.

وقال رمزى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشركة المنتجة بالفعل تحدثت معه ولم يتعاقد حتى الآن عليه مشيرًا إلى أنه على استعداد تام لتقديم الجزء الثانى منه.

وكشف هانى أن الشرط الوحيد هو السيناريو، بحيث يكون أفضل من الجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء طرحه فى السينمات منذ حوالى 16 عام، مشيرًا فى هذه الحالة سوف أقدمه.

الجزء الأول من فيلم "غبى منه فيه" عرض عام 2004، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وشارك فى بطولته هانى رمزى ونيللى كريم وطلعت زكريا وحسن حسنى ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج رامى إمام.