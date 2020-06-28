تراند اليوم : صدمة.. إصابة فنانة شهيرة بـ«الجنون» وتعلق: ليس عارًا



كشفت الفنانة السورية، تولين البكري، عن معاناتها من مرض "الإضطراب ثنائي القطب" النفسي.

وقالت تولين البكري، في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها فخورة بمرضها، وتحاول مكافحته.

وكتبت: "أنا مصابة باضطراب ثنائي القطب وفخورة بذلك، رغم تقلباتي المزاجية التي لا تحتمل، لحظات جنوني وصولا لاكتئابي الحاد".

وأضافت: "أنا فخورة لمكافحتي حتى اليوم ضد نوباتي، ولو خيروني ثانية لاخترته طوعا. نحن تلك الفئة القليلة من المجتمع التي تشعر أكثر، نطير فرحا لرؤية قوس قزح".

وأردفت تولين: "نحس بثقل العالم إذا ما شعرنا بالقلق، ونحزن أيضا بشدة لموت شخصيتنا المفضلة. نحن طبيعيون لكن في نطاق أوسع كأي شخص آخر. نحن فقط نعيش أكثر".

وأشارت إلى أن: "المرض النفسي لم ولن يكون أبدا وصمة عار، سواء أردت الاعتراف بذلك أو لا".

والإضطراب ثنائي القطب، أو الإكتئاب الهوسي، من الأمراض النفسية المعقدة والحادة، ومن الصعب معالجته، وهو حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة، بينها الإكتئاب.



