تراند اليوم : "ريهام سعيد" ترد على اتهامها بـ "الشماتة" في حبس "سما المصري"

نفت الإعلامية ريهام سعيد، شماتتها في الراقصة سما المصري عقب صدور حكم ضدها بالحبس ثلاث سنوات، بتهمة التحريض على الفسوق.

جاء ذلك بعد أن تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي لتصريح منسوب إلى "ريهام" يتضمن شماتة في "سما" التي رفعت دعوى ضدها.

ونشرت مقدمة "صبايا الخير" سابقًا الممنوعة من الظهور الإعلامي، صورة من التصريح المنسوب إليها، وجاء فيه، إنها "سعيدة بحكم حبسها"، مضيفة: "ذلك يشير إلى اتجاه الدولة للقضاء على الفساد والتخلص من كل مظاهر التعدي على قيم المجتمع".

وعلقت "ريهام" عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام"، نافية أن يكون لها أي علاقة بهذا التصريح، وأنه ملفق ضدها.

وكتبت قائلة: "تكذيب: أنا معلقتش ولا أدليت بأي تصريح لأي صحافة عن هذا الموضوع، مش مصدقة بجد، وصلت لتصريح على لساني".

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وعلّق أحد المتابعين قائلاً: "الشماتة مش كويسة"، لترد عليه ريهام: "هو أنت بتقرأ برجليك بقول معلقتش".

ولم تكتف المحكمة بقرار حبس المصري فقط، بل وقعت غرامة مالية على المتهمة تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه مصري (نحو 20 ألف دولار)، إضافة إلى وضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات عقب نهاية مدة حبسها الأساسية.

يشار إلى أن سما المصري وفور صدور الحكم، انهارت بالبكاء، مرددة: "أنا معملتش حاجة حسبى الله ونعم الوكيل".