أكدت الإعلامية والفاشون بلوجر سهر عاشور، أن برنامجها الجديد "حريتك" يعرض تصميمات وموضة ٢٠٢٠ التي تحتوي على تصميمات خفيقة وأنيقة الشكل واللون في التصميم والاستايل لكي تكون الفتاة جذابة في الملابس، وتكشف عن طرق ارتداء ملابسذات ألوان متناغمة الشكل والقوام التي تدعو إلى التفاؤل والنشاط والطاقة والحيوية.
أشارت سهر إلى أن البرنامج يعتبر الأول من نوعه الذي يتحدث عن المرأة والتنسيق حول كلما يلزم الملابس الكاجوال والسوارية، سواء كان للفتاة المحجبة أو غيرها، وتنسيقها لأنواع البشرة المختلفة كافة.
أضافت: هناك طرق للفتاة تجعلها أكثر جاذبية عن غيرها سنوضحها في البرنامج بشكل يومي عند عرض البرنامج، وأكدت أنها لابد أن تعتني الفتيات بتصميمات تليق على جسدها ولون بشرتها وليس العكس تمامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر سهر عاشور: سعيدة بتجربتي الجديدة في برنامج "حريتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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