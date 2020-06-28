محمد كيلاني عن يوسف الشريف: مش عارف أكتب ايه الصراحه

وجه الفنان محمد كيلاني رسالة غامضة لجمهورة بعد على الهجوم الذي شنه نشطاء السوشيال ميديا على النجم يوسف الشريف، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
ونشر "كيلاني" صورة للنجم يوسف الشريف، وعلق عليها قائلا : "مش عارف اكتب ايه الصراحه"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور قائلين له اكتب شابوه والخلوق".
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ويذكر ان شارك الفنان محمد كيلانيفي مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.
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