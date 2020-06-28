بعد الهجوم على يوسف الشريف.. نهال نور: فين حرية الرأي اللي بتنادوا بيها

اعلقت الفنانة الشابه نهال نور على الهجوم الذي شنه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على النجم يوسف الشريف، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت نهال عبر صفحتها قائلة : "من رأيي

أن مينفعش الناس تتكلم على وجهة نظر حد تاني و ينتقدوها.. ليه سايبين الفاسدين و بتنتقدوا المحترم؟ و على أساس إيه؟".

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وأضافت : "مع أن أولاً دي

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راحة نفسية و ثانياً دي حرية شخصية.. فين حرية الرأي اللي بتنادوا بيها؟من أكثر الناس المحترمة اللي اشتغلت معاها وفخورة بذلك".

ويذكر ان آخر أعمال الفنانه الشابة نهال نور مسلسل" النهاية "بطولة النجم يوسف الشريف، ناهد السباعي، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، محمود الليثي، احمد وفيق.