اعلقت الفنانة الشابه نهال نور على الهجوم الذي شنه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على النجم يوسف الشريف، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتبت نهال عبر صفحتها قائلة : "من رأييأن مينفعش الناس تتكلم على وجهة نظر حد تاني و ينتقدوها.. ليه سايبين الفاسدين و بتنتقدوا المحترم؟ و على أساس إيه؟".
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وأضافت : "مع أن أولاً دي
ويذكر ان آخر أعمال الفنانه الشابة نهال نور مسلسل" النهاية "بطولة النجم يوسف الشريف، ناهد السباعي، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، محمود الليثي، احمد وفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهجوم على يوسف الشريف.. نهال نور: فين حرية الرأي اللي بتنادوا بيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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