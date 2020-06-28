حملة مغربية ضد الفنانة إليسا… غير مرحب بها في المغرب

وانطلقت حالة من الغضب العارم تجاه النجمة إليسا من قبل الشعب المغربي، الأمر الّذي جعل من هاشتاغ “إليسا غير مُرحب بها في المغرب” يتصدّر موقع تويتر في المغرب.

في التفاصيل، شنّ ناشطون مغاربة حملة ضد إليسا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما رصدوا على حساب الفنانة اللبنانية علامة إعجاب لخريطة الدول العربية تُظهر دولة المغرب مبتورة من صحرائها.

واعتبر كثيرون أن التغريدة الّتي قامت إليسا بإعجابها على تويتر مُسيئة للمغرب، في حين لم تبدي الأخيرة أية ردة فعل اتجاه الحملة الموجهة ضدها، وهو ما زاد من غضب النشطاء الذين دعوا إلى مقاطعتها ومنعها من دخول المغرب.

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وقال موقع العمق المغربي أن النشطاء المغاربة لا يمكنهم أبدًا القبول ببتر أي جزء من تراب بلادهم، لأن الصحراء هي قضية كافحوا من أجلها عبر الأجيال، مطالبين بمقاطعة إليسا وعدم استدعائها لإحياء أي حفل في المغرب.

في سياق منفصل، احتلت أغنية “قهوة الماضي” للفنانة اللبنانية إليسا، المركز الخامس على موقع يوتيوب، حيث استمع إليها أكثر من نصف مليون شخص بعد 24 ساعة فقط من طرحها.

الأغنية من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل الخوري. وطرحت إليسا الشهر الماضي، كليب أغنية “هنغني كمان وكمان”، والتي شاركتها فيه الفنانة هيفاء وهبي بالظهور من المنزل، من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع إلهامي دهيمة، وإخراج إيلي رزق الله، وإنتاج شركة روتانا.

من جهة أخرى، تنتظر إليسا، انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا لطرح ألبومها الجديد، الذي تتعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم: محمد رحيم، بهاء الدين محمد، مدين، رامي جمال، ملاك عادل، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، أحمد زعيم، أحمد عبد السلام وغيرهم.

في المقابل، لم تتردد الفنانة إليسا في دعم الثورة اللبنانية منذ انطلاقتها في 17 تشرين الأول، من خلال تغريداتها في “تويتر” وتأثيرها المباشر في الجمهور، وأيضاً من خلال حضورها على الأرض وتمسّكها بشعار “كلن يعني كلن” رغم ما تعرّضت له من استفزاز ومحاولات إحراج. لم تجد الفنانة اللبنانية أنّ التغريد وحده كافٍ.