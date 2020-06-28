كارول سماحة حديث الساعة… وBon Voyage السبب

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وشغلت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور بعد طرح أحدث أغنياتها بعنوان Bon Voyage عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وأصبحت كارول سماحة في الساعات الماضية حديث المتابعين، فتلقت آلاف الرسائل التي أعربوا من خلالها عن إعجابهم بالأغنية وحماسهم للكليب الخاص بها المرتقب طرحها في الأيام المقبلة.

وصدرت Bon Voyage على طريقة الأوديو عبر مختلف المتاجر الموسيقية، منصة SoundCloud وتطبيق “أنغامي” ومختلف المنصات الرقمية الآخرى، وذلك في أوّل تعاون يجمع كارول سماحة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

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جدير بالذكر أن أغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وتوزيع المغربي دي جي يوسف الذي شارك في عملية التلحين أيضًا إلى جانب الفرنسي يان بيري.

طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة Bon Voyage عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

بقالب غنائي جمع عناصر القوة الموسيقية، جاءت أغنية Bon Voyage من ألحان Dj Youcef وYann Perrier وكلمات كارول سماحة وLayone وKamala KheirBik في أوّل تعاول يجمع كارول مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” .

توليفة غنائية مميّزة، جودة موسيقية وشعرية على صعيدي اللحن والنص الشعري، وتكامل من حيث التوزيع الموسيقي، وأداء رائع من كارول سماحة، جميعها عناصر جعلت من Bon Voyage أغنية شبابية راقصة من الطراز الرفيع.

وفور طرحها، عبّر الآلاف من محبّي كارول سماحة عن سعادتهم بالأغنية حيث انهالت على النجمة اللبنانية التعليقات عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، علمًا أن كليب الأغنية سيصدر في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يحمل نفس المستوى العالي من التجدد والإبتكار.