تراند اليوم : مفاجأة غير متوقعة عن زواج ‘‘حليمة بولند’’ من القذافي (صور)

وقال صالح الجسمي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “تسجيلات خيمة لقذافي”، انتشر من ضمن هذا الهاشتاق البارح خبر حليمة بولند التي كانت ضمن ضيوف القذافي في خيمته الشهيرة التي استضافت العديدين سواء مسؤولين وإخوان مسلمين ، ولكني ما لا أعرفه كيف يتطرق لزواج القذافي من حليمة وإهدائه لها عقد بمليون دولار وقد كانت برفقة زوجها”.

وفي وقت سابق، كانت حليمة بولند قد حسمت أمر الصورة التي انتشرت وتجمعها بالقذافي، وقالت خلال لقاء متلفز قبل عدة أعوام، إن الصورة التقطت خلال تكريمها من قبل القذافي ووزارة الإعلامي الليبية، مؤكدة أنها تلقت عقد ألماس قيمته مليون دولار من القذافي، لكن هذا لا يعني أنها كانت على علاقة به.