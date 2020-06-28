عبير فريد شوقي تظهر لأول مرة بعد شفائها من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت المخرجة المصرية عبير فريد شوقي لأول مرة بعد شفائها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



ونشرت شقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لها برفقة عبير .

وعلقت عليها قائلة "أختي حبيبة قلبي ربنا ما يحرمني منك أبدا، لك الحمد والشكر يارب على الشفاء، ربنا يشفي كل مريض".





كانت عبير فريد شوقي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا مطلع الشهر الجاري.

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وكتبت عبير على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها ذهبت إلى عملها وصافحت أحد زملائها دون استخدام المطهر بعدها.

وأوضحت: "الذوق وداني في داهية.. كورونا الحمد لله".

يذكر أن عبير فريد شوقي هي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي وهي الابنة الكبرى من زوجته سهير ترك.

وكان آخر ظهور تلفزيوني لها في مارس الماضي من خلال برنامج ”صاحبة السعادة“ الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث ظهرت برفقة شقيقتها رانيا ومعهما الناقد الفني طارق الشناوي.





