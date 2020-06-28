ابنة رجاء الجداوي تدعو لوالدتها.. ونقيب الممثلين يكشف آخر التطورات

نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي مجموعة من الأدعية لوالدتها، تسأل الله أن يطيل في عمرها، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، السبت: "ربي لي أم.. أسألك أن تطيل في عمرها وتلبسها الصحة والعافية وترزقني برها".





وفي منشور آخر كتبت "مختار": "حي على الصلاة حي على الفلاح.. فرحانة بالأذان قوي.. عقبال لما أفرح بشفا أمي.. يارب اشفيها وارفع عنها الوباء والبلاء".





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ومن جهة أخرى كشف نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، مساء السبت، عن آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي.

وأعلن زكي في مداخلة هاتفية مع برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "تن تي في" أن حالتها الصحية مازالت مستقرة، ولم تشهد أي تطورات على مدار الساعات الماضية.

وطالب الجمهور بالدعاء لرجاء الجداوي بأن تتماثل للشفاء في أقرب وقت، قائلا عنها: "فنانة عظيمة وكل الناس تحبها.. ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء".

وكانت الفنانة رجاء الجداوي (81 عاما) شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

وفي 24 مايو/ أيار الماضي، نقلت الجداوي إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية منذ 26 يوما، وتم حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.