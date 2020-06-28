شكرا لقرائتكم ابنة رجاء الجداوي تكشف عن نصيحة والدتها في المحن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقات صعبة تعيشها أسرة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، التي أعلن قبل شهر عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وبين الحين والآخر لم تتلق أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية سوى أخبار مقلقة عن صحة والدتها، حيث لم يغادر الفيروس جسدها حتى الآن، مع تسرب أنباء عن وجود تليف في الرئتين ما يجعل الوضع غير مطمئن.

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تدوينة اميرة مختار

وفي ظل الأنباء التي تتحدث عن الوضع المقلق لحالة الفنانة المصرية، قررت ابنتها أن تكشف عن رسالة والدتها لها في مثل هذه المواقف.

وكتبت الابنة أميرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل.. تقولي متقوليش كده.. ولا تعلمي يا أميرة ولا تعلمي ربك قادر.. يحيي العظام وهي رميم.. دي ثقتها دايما فيك يارب".

مئات الأصدقاء والمحبين تفاعلوا مع كلمات الابنة أميرة، معربين عن أملهم في أن تتجاوز الفنانة المصرية تلك المحنة الصحية وتتمكن من التغلب على فيروس كورونا المستجد الذي يحاصر جسدها على مدار شهر كامل.