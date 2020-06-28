اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر



"الخليج 365" من بيروت: تعاون الفنان عمر العبداللات و الفنان اليمني صلاح الأخفش في أغنية دويتو بعنوان "تمنيت أشوفك" قاما بتصويرها مع المخرج عبدالفتاح إسماعيل.

وهي من كلمات الشاعر أحمد الحزيمي والحان إبراهيم الطائفي، وتوزيع موسيقي للموزع خالد العلي، وتم تنفيذها وتسجيلها ما بين القاهرة وعمان حيث قام بعملية المكس والماستر مهندس الصوت إيهاب نبيل.

وسيتم عرض العمل المصور في القناة الرسمية التابعة للفنان عمر العبداللات والفنان صلاح الأخفش في موقع "اليوتيوب" بالإضافة الى جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية، الى جانب الإذاعات الأردنية والعربية والخليجية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر العبداللات وصلاح الأخفش يطرحان دويتو "تمنيت أشوفك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.