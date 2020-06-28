شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين ينضم لفيلم "30 مارس" مع خالد الصاوى ودينا الشربينى والفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد شاهين، إلى أسرة فيلم "30 مارس"، بطولة النجوم خالد الصاوى ودينا الشربينى وأحمد الفيشاوى، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، حيث يعد شاهين أحدث المنضمين للعمل، الذى كتبه حميد المدنى، ويخرجه أحمد خالد موسى .

وفى سياق متصل، يعاين فريق العمل بقيادة أحمد خالد موسى امأكن التصوير حالياً، من أجل البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، حتى يمكن للممثلين الانتهاء من التصوير لانشغالهم بأعمال أخرى، وتعاقدت الشركة المنتجة حتى الآن على بطولة الفيلم كل من خالد الصاوى، أحمد الفيشاوى، دينا الشربينى، وندى موسى، وصبرى فواز، محمد على رزق.

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وقدم محمد شاهين أخر أعماله الفنية مسلسل "جمع سالم" بطولة الفنانة زينة، والذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، بالاضافة لعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج إيمان حداد.