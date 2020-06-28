شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد: يوسف الشريف فنان راقى محترم ومدعي الفضيلة أسوأ حاجة بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم الفنان هشام ماجد، زميله النجم يوسف الشريف، بعد موجة الهجوم التى تعرض لها بعد تصريحاته الأخيرة التى أدلى بها خلال حلوله ضيفاً على الإعلامى رامى رضوان، وتحدث عن إيمانه بمبادئ معينة تجعله يرفض العمل على مشاهد ساخنة خلال أعماله مطلقاً، مؤكدا أنه فنان راقى ومحترم يبذل مجهودا كبيرا فى عمله ويحترم جمهوره.

وكتب ماجد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "فى بعض الناس سواء شغالين فى المجال الفنى أو صحفيين أو ناس عادية استغلوا الكلام اللى قالوا يوسف الشريف فى برنامجه مع رامى رضوان، وابتدوا يهاجموه وقاموا ناشرين حاجات لأفلام قديمة عملها عشان يثبتوا إنه كان بيعمل الحاجات دى عادى وإنه يعنى كده بيدعى الفضيلة وكده، الفصيلة دى من البنى ادمين هما تانى (.....) حاجة بعد الكورونا".

وتابع ماجد: "كل الاحترام ليوسف الشريف.. فنان راقى ومحترم بيتعب على شغله وبيحترم جمهوره، وكل الاحترام لأى حد متفق أو مختلف مع كلامه بس باحترام، وكل واحد ليه الحرية فى أفكاره طالما بيحترم اللى حواليه ومبيأذيش حد، مش عجبك كلامه تقدر ماتتفرجش على أعماله أو تقدر متشغلوش، إنما تطلع تقطع وتشوه فيه بحجة إنك المحامى المدافع عن حق الفن وحرية الإبداع تبقى شخص ناقص، بس كده، كلمتين كانوا حزئنى واتفضلوا استلمونى معاه".

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هشام ماجد

وكان الفنان يوسف الشريف، قال خلال البرنامج: "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالى وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوى ولكن ذلك كان يعرضنى لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، مما دفعنى أن أجعل هذا الاتفاق مكتوب فى عقد العمل، وقد اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم (هى فوضى) وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار قد عرض على فيلم وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت فى الاعتزال ولكن كرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".

وعن رفضه الظهور إعلاميا فى كثير من الأوقات قال يوسف الشريف، أحب أن أظهر فى الإعلام عندما يكون لدى ما أقوله، سواء عمل جديد، أو بعد نجاح عمل قدمته، ولكن ظهورى دون سبب ليس له داعى فأنا دائما أسير بمبدأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال "ما قل وكفى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وألهى" وهذا مبدأى فى الحياة.