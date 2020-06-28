شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبدالعزيز يحضر لفيلم جديد بعنوان "ليلة العيد"بطولة جماعية لـ 6 فنانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل المخرج سامح عبدالعزيز على تحضيرات فيلم جديد بعنوان "ليلة العيد" من تأليف السيناريست أحمد عبدالله وبطولة 6 فنانات يتم اخيتارهم حاليا ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الإعلان عن الابطال المشاركين في العمل.

يشار إلى أن سامح عبد العزيز حقق نجاحاً جماهيرياً فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "خيانة عهد"، وكان تريند على موقع البحث فى جوجل طوال شهر رمضان وعرض العمل على قناة الحياة وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغييراسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

أما آخر أعمال سامح عبد العزيز السينمائية فكان فيلم "سوق الجمعة"، تأليف محمد الطحاوى، وشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز، ومحمد عز، ونهى صالح وأحمد عادل وأحمد فتحى وأخرون من النجوم.

ودرات أحداثه حول عالم سوق الجمعة الذي يرتاده الفقراء كل أسبوع، والارتحال مع التجار المتواجدين وحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع الزبائن، ويمتزج بقصة مأساوية يسعى فيها عضو إحدى الجماعات الإرهابية يُدعى (مالك) إلى وضع قنبلة وسط الأهالي في السوق لتفجيره، وذلك بعد أن يُوهم (سيد خرطوش) بأنه تاجر أنتيكات.