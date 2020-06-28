جدل كبير وشروط ومشهد جريء.. يوسف الشريف يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ضجة كبيرة أثارها الفنان يوسف الشريف، بعد تصريحاته عن وضعه شروط وتحفظات على المشاهد الساخنة أو الجريئة في الأعمال التي يقدمها.

وظهر "الشريف" في برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، مؤكدا أنه وضع شروط على المشاهد الساخنة أو مشاهد القبلات منذ نحو 10 سنوات، موضحا أن البداية كان الاتفاق مع صناع العمل بصورة شفوية، ولكن بعد حدوث بعض الاعتراضات أثناء التصوير، قرر أن يكون الاتفاق المبرم مكتوب في العقد.

وكشف "الشريف" أن الأمر يراوده منذ مشاركته في بطولة فيلم "هي فوضى" الذي أعرب عن سعادته وفخره بالمشاركة به، ففي العرض الخاص لفت والديه نظره أن هناك عددا من المشاهد التي لا تناسبه.

وأوضح أنه بالرغم من أنه لم يشارك بها، ولكن ما قاله والديه جعله يفكر فيما يقدم، وهذا ما حدث بالفعل حينما عرض عليه مخرج كبير بطولة فيلم بعد نجاح "هي فوضى"، ولكن الفيلم كان يتضمن مشهدا اعتبره غير لائق.

وأشار إلى أنه رفض وكان الأمر في وجود ناقد كبير الذي نصحه أن "يبطل الشغلانة"، مؤكدا أنه فكر بشكل جدي اعتزال الفن، لأنه لن يستطيع ارضاء الجميع، فعلى الأقل سيرضي الله ويرضي ضميره.

التصريحات أثارت انقساما كبيرا بين جمهور "الشريف" فالبعض يرى أنه "حر" وهذا الأمر يعني أنه فنانا خلوقا صاحب مبدأ، والبعض يرى أنه "مبالغ" فهو فنان وعليه أن يجسد جميع الأدوار.

وجاءت التعليقات المؤيدة للفنان يوسف الشريف، على النحو التالي: "حضرتك حد محترم"، و"هي الناس بيهاجموه على إيه، هو مقالش حاجة غلط ولا بيقول حاجة حرام".

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بينما علق بعض معارضي تصريحات "الشريف": "لا يصلح كممثل، الفن لا يعرف سوى الطيور التي تطير بحرية في الفضاء"، وغيرها من التعليقات.

ودافعت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها بموقع تويتر، عن الفنان يوسف الشريف، قائلة: "بصراحة متضايقتش خالص من إنترفيو يوسف الشريف وبصراحة مش فاهمة الدوشة دي كلها ليه، أنت حر ما لم تضر، بس كده، وما أعتقدش أنه ضر حد بقناعاته، شابوه يا عم".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تداول عدد من الجمهور، مقطع فيديو ليوسف الشريف، من فيلم "7 ورقات كوتشينة"، تجمعه بالفنانة رانيا شاهين، وهو يقبلها في مشهد اعتبره البعض "مشهد ساخن".

فيما دافع البعض عن هذا المشهد، بالقول أن يوسف الشريف قال إنه رفض هذه المشاهد بعد نجاح "هي فوضى"، والفيلم يعود لعام 2004، أي قبل "هي فوضى" بـ 3 أعوام.

بعد كل ما حدث على السوشيال ميديا، أعاد يوسف الشريف، تغريدة للإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، جاء فيها: "عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس، إنه قال "أضع بنود في عقود أعمالي لرفض ملامسة النساء، والحقيقة أن سياق الكلام كان عن رفضه للمشاهد الساخنة في أعماله ووضح ما يعنيه في الحوار".

ليرد "الشريف": "مش عارف إزاي كلمة المشاهد الساخنة، اتحولت لملامسة النساء، عموما لازم نفترض حسن النية، وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش اي علاقه بالكلام ده، ده مشهد عادي جداً وتخيل إن كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزور، كذبوا الكذبة وصدقوها".

يوسف الشريف يعتبر من أكثر النجوم الذين يحرصون طيلة الوقت على كتابة أدعية وأحاديث عبر حسابه بموقع تويتر، وفي كل رمضان يحرص على حث جمهوره بعدم مشاهدة مسلسله إذا كان الأمر سيمنعهم من الصلاة أو التقرب لله.