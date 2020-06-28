نشاز ولهذا السبب لم ينجح فيلمه الأخير.. طارق الشناوي يعلق على تصريحات يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت تصريحات الفنان يوسف الشريف، جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، بين مؤيد ومعارض لهذه التصريحات، والتي قال فيها إنه يرفض تقديم المشاهد الجريئة أو الساخنة، كما أنه يضع هذه الشروط في عقد العمل.

وقال الناقد طارق الشناوي، في تصريح خاص لمصراوي، إن هذا الموضوع "متشعب" خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقول فيها "الشريف" مثل هذا التصريح، ولكن هذه المرة قالها بشكل مباشر جدا.

وتابع: "يوسف كل سنة كان ينزل بوست فيما معناه ماتتفرجش على مسلسلي وروح صلي، الموضوع كان غريب بالنسبة لي، إذا كنت شايف إنك بتعمل حاجة ضد الصلاة متعملهاش، وإذا كان عملك الفني ضد الصلاة ماتعملوش".

وأوضح أن "الشريف" له أفكار يحاول تطبيقها، فمثلا في إيران نجد أن هناك تطبيق قواعد مثل منع ظهور فنانة غير محجبة، أو أن تصافح الممثل حتى لو ظهرت بدور زوجته، وهكذا.

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وأضاف: "هنا الوضع مختلف، ففي إيران نحن نشاهد عمل فني في ظل قانون السينما الإيرانية أو الدراما وهو بالكامل بهذا الشكل، لكن بالنسبة للدراما المصرية أو قانون الفن المصري لا يوجد به مثل هذه التحفظات، فيصبح الأمر نشاز".

واستكمل: "يوسف عنده جمهور وناس بيحبوه، ووجه نظري إنه كفن أداء ممثل ينقصه الكثير، وبتساءل هل الجمهور ده نتاج للصورة الذهنية اللي بيصدرها يوسف، وقناعاته لجمهور نفسه مؤمن بيها فعشان كدة عنده هذا الجمهور".

وأكد الناقد الكبير أنه يختلف تماما مع تلك القيود، فالفن حرية وإذا صنعت قيودًا من هذا القبيل على الحركة والنظرة، فهذا يعرقل قدرتك على التجاوب الفني في المواقف الإبداعية الأخرى.

واختتم "الشناوي" حديثه قائلا: "عشان كدة لما عمل فيلم سينمائي لم يحقق النجاح المرجو، لأنه طبق القواعد بتاعته ولا تجوز في عمل سينمائي، وفشل رغم إنه كان راجع للسينما بعد فترة طويلة من الغياب، والمفروض إنه قوى في الدراما، لكن فيلمه مانجحش، وخصوصا إن جمهور السينما لا يتحمل كل هذه القيود".