لطيفة تهنئ نوال الزغبي بعيد ميلادها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة التونسية لطيفة على تهنئة صديقتها المطربة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ49، الموافق غدًا 29 يونيو الجاري.

ونشرت لطيفة صورة للزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي".

وتحتفل النجمة نوال الزغبي هذا العام، بعيد ميلادها الـ49، فهي من مواليد عام 1971.

وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.