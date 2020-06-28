وفاة الناقدة الفنية نعمة الله حسين بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، وفاة الناقدة نعمة الله حسين، صباح اليوم الأحد بعد صراع مع المرض.

ونعى أباظة الفقيدة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": فقدت، وفقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الصديقة العزيزة والناقد الكبيرة نعمة الله حسين، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

والناقد الكبيرة تنتمي إلي الجيل الثاني من نقاد السينما في مصر، وأولت اهتمامها بالسينما العالمية خاصة السينما الفرنسية، وأصدرت عددا من الكتب في النقد السينمائي، كما قدمت كتابا عن النجمة نادية لطفي لتكريمها في المهرجان القومي للسينما المصرية.

وشغلت الفقيدة منصب نائب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة لسنوات طويلة ومثلتها في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وكانت عضو المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومستشار فني لعدد من المهرجانات العربية منها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ومهرجان أيام السينما الجزائرية .

وقد كرمها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين في أكتوبر2018 وأصدر كتابا عن مسيرتها النقدية قدمته الناقدة السورية لمي طيارة .

واختتم الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي: كانت الناقدة الراحلة صديقة غالية عزيزة رحم الله الناقدة الكبيرة، وأسكنها بفيض رحمته فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وداعا يا أغلي وأعز الناس.

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