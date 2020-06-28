تراند اليوم : رد مفاجئ من "فجر السعيد" على تصريحات "حليمة بولند" عن علاقتها بالقذافي

علقت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد على الضجة التي أثارتها الإعلامية حليمة بولند، بعد الكشف عن تفاصيل علاقتها بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وكانت بولند أثارت جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تطرقها خلال مقابلة مع قناة "بركة"، الجمعة للحديث عن علاقتها بالقذافي والطريقة التي كان يعاملها بها، واصفة إياه بأنه "كان معاي رائع بكل معنى الكلمة..".

وتابعت قائلة: "كان (القذافي) معي طيب وكان معي حنون وكان معي كريم وكان معي يناقشني حتى بفوازيري لأنهم كانوا يقولوا لي قبل أن آتي، حارساته الشخصيات سلمى ومبروكة أن القائد كان يتابعني ويتابع فوازيري كل يوم في رمضان فهذا الموضوع خلاه يكرمني كأفضل إعلامية عربية.."

وكتبت السعيد عبر حسابها على موقع "تويتر": "حليمة بولند مكتسحه السوشيال ميديا اليوم... هالبنت ربي رازقها إثارة الجدل بشكل غير طبيعي وبدون قصد أي شي تسويه يثير الجدل وتصير حديث الناس... لذلك تستمرت على القمة بينما تهاوى الكثيرون من جيلها ... تطلع أجيال جديدة وتبقى حليماااااا على القمه منفردة لاينافسها الا حليماااااا".



