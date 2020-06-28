تراند اليوم : حسن شاكوش ينفصل عن خطيبته بعد أيام من خطوبتهما والسبب!

في مفاجأة صادمة انفصل المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش عن خطيبته، بعد أقل من 3 أسابيع على خطوبتهما.ونقلت مواقع محلية عن مصادر مقربة من "شاكوش"، أن الثنائي انفصلا بالتراضي بينهما ولم يكشف أيًا منهما عن السبب الرئيس لهذا الأمر حتى اللحظة.ونوّه المصدر إلى أن الانفصال وقع مساء السبت، ورفض أيًا منهما التعليق على هذا الخبر.وجاءت خطوبة حسن شاكوش على إحدى الفتيات التي يبدو أنها تقيم بجواره حتى أطلق عليها "ابنة الجيران" تشبيها بأغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، في حضور عدد من الأقارب والأصدقاء التزامًا بالإجراءات الاحترازية المفروضة على المواطنين في مصر بسبب فيروس كورونا وذلك يوم 7 يونيو الجاري.وأقيم الحفل في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، لضمان عدم وجود تجمعات من المواطنين والجمهور تحسباً لأي إجراءات قانونية.ونشر المصور عمر مارو عبر حسابه إنستجرام صورا من خطبة حسن شاكوش، وعلق عليها قائلًا: "عملها وخطب بنت الجيران".وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خطوبة شاكوش وجاءت أغلب التعليقات تهنئه على الخطوبة وتدعو له بالزفاف القريب.

ومؤخرًا علقّ حسن شاكوش، على حذف الـ"كوفر" الذي صنعته المطربة هنا إبراهيم يسري بدمجها من أغنية "بنت الجيران" و"DANCE MONKEY"، قائلًا إنه حافظ على حقه.