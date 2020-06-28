تراند اليوم : الموت يفجع الفنان محمود عزب

فجع الموت الفنان المصري محمود عزب، بوفاة شقيقه حمدي عزب، الأمر الذي أصابه بحالة صدمة وحزن شديد.
وكتب محمود على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون شقيقي حمدي لم أفارقه لحظة من عمري".
وتلقّى عزب عددا كبيرا من التعليقات المعزيّة له، داعين للراحل بالرحمة والمغفرة وله بالصبر والسلوان.
على صعيد آخر ، كان محمود عزب قد شارك مؤخرا كضيف شرف في حلقة من حلقات مسلسل "رجالة البيت" الى جانب الممثلين المصريين أكرم حسني وأحمد فهمي، وذلك في شهر رمضان الماضي، وهو من اخراج أحمد الجندي.