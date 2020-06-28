تراند اليوم : نجم مسرح مصر: شاركت في أعمال بتمنى ربنا يسامحني عليها .. سيئات جارية هتستمر لما أموت

دافع أحد نجوم "مسرح مصر" عن الفنان يوسف الشريف بعد تصريحاته عن رفضه التلامس مع أي ممثلة يلتقي بها في عمل فني.

وقال الفنان محمد أنور تعليقا على الجدل المثار: ايه كل الهري والكلام الفاضي وقلة الأدب اللي حصلت عشان الراجل ده، قال إنه عنده مبدأ معين هو أنه ضد المشاهد الساخنة أو الأحضان والبوس والكلام ده لأنه ببساطه بيخاف ربنا ومش عاوز يغضبه وهو شغال بالمبدأ بقاله أكتر من عشر سنين وناجح بيه وربنا كارمه من وسع كمان، وأنه هو مش ضد اللي بيعمل عكس كده ولا شايف نفسه أكتر احتراما من حد".

وأضاف: "فجأه كل الناس شايفاه رجعي ومتخلف ومش فنان وناس قالو ده اخوان وناس قالت طب روح حجب مراتك الاول وبعدين اتكلم وناس طلعتله مشاهد من اعمال قديمه هو بيحضن فيها وقالوا أيام ما كان بيحب التلامس وكمية قلة أدب في موضوع الراجل طرحه بكل احترام وقال إنه فيه ممثليين كتير زيه أصلا مش بيحبو يعملو ده او ندمو اصلا علي اعمال هما قدموها في البدايه وبعدين شافو انه ماينفعش انه يعمل كده تاني".

واختتم: "وعلي فكره بقي هو صح والله العظيم وانا نفسي اللي لسه ببدأ عملت حاجات وندمت اني عملتها ونفسي ربنا يسامحني عليها.. افتكر انك لما بتموت وانت سايب صدقة جارية بتنفعك في قبرك وتزود حسناتك ..ممكن كمان تعمل عمل يعتبر ذنب جاري وبعد ما تموت يفضل يزود سيئاتك.

