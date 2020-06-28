بعد الهجوم على يوسف الشريف.. راندا البحيري توجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي الفنانين

وجهت الفنانة رندا البحيري رسالة شديدة اللهجة على منتقدي نجوم الفن بعد الهجوم الذي شنه عدد من النشاء على النجم يوسف الشريف، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت راندا عبر صفحتها قائلة : "كنت مشغوله النهارده و فتحت الفيس بوك لقيت الدنيا كلها بتتخانق علي يوسف الشريف والناس قالبه عليه.. انا مش فاهمه ليه الناس مش عاجبها اي اي اي حاجه.. مخرج يغلط و دي حياته الشخصيه هرب بسببكم و حياته باظت علشان الناس ترتاح".

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وتابعت : "ممثله تعمل مشهد ساخن تتشتم.. تلبس.. فستان حلو و تمشي علي الريد كاربت تتشتم.. ممثلة تتحجب تتشتم برضه.. تتنقب زي حلا تتشتم.. تقلع الحجاب زي حلا تتشتم.. تعمل عمليات او تحط بوتوكس زي حلا تتشتم.. متعملش يتقالها يا عجوزه يا مكرمشه.. تتخن تتشتم.. تروح الچيم علشان تخس علشان تعجبكم تتشتم تبقي رفيعه تتشتم".

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وأضافت : " ممثل يرفض بنته تمثل يتشتم.. عارف بقي!! لو يخلي عياله تمثل برضه

يتقاله يا ديوث.. يخلي مراته تمثل يتقاله يا ديوث.. متمثلش يتقاله يا راجعي.. هو انتوا عايزين ايه؟؟؟؟؟".

واستكملت حديثها قائلة :" هشام سليم علشان عجبكم الحوار بتاعه.. وعلشان التاريخ اللي بينكم وبينه.. كممثل و قيمه و محترم.. طلع في شيخ الحاره فاتعاطفتوا مع ابنه المتحول جنسيا بسبب انه عنده اضراب في الهويه الجنسيه، مع ان نفس المرض كان عند البنت اللي انتحرت و شتمتوها حتي بعد ما ماتت علي اساس انكم كده بتاخذوا حسنات علشان بتدافعوا عن دينكم اللي اصلا بيقول ((اذكروا محاسن موتاكم))) ".

واختتمت حديثها قائلة : " ممثل يبوس بيتشتم

ممثل مش عايز يبوس بيتشتم.. ربنا ياخدكم".