كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ماجي بوغصن: أتمنى دخول الدراما الخليجية ولكن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الفنانة ماجي بوغصن، أنها تتابع الكثير من النجوم الخليجيين الكبار الذين يقدمون سنوياً أعمالاً تحقق انتشاراً كبيراً في السوق الخليجية، ولفتها هذا العام الممثلان هدى حسين وسعاد العبدالله.
وأشارت خلال تصريحات صحفية، انها ترغب في المشاركة يوماً ما بعمل خليجي، وهو ما يُعرض عليها بشكل كبير مؤخراً، لكنها تتريث وتنتظر الدور المناسب.
وقالت إنها بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "أولاد آدم" الذي عرض في رمضان الماضي، التزمت الحجر المنزلي برفقة عائلتها وقضت وقتها بين مسؤوليات البيت والعائلة وممارسة الرياضة ومشاهدة أفلام وأعمال عالمية مهمة تساعدها كممثلة.
كما أكدت أنها خافت ككل الناس من فيروس كورونا، فقالت "نحن قمنا بما هو مطلوب لحماية أنفسنا وعائلاتنا، واتبعنا الإرشادات الصحية اللازمة"، وأشارت أخيراً إلى أنها كانت حريصة على أولادها ككل أمٍّ لكنها لم تتعامل مع الفيروس كهاجس.