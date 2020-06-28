أحدث ظهور لــ ياسمين رئيس من العطلة الصيفية

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها صورة لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "رئيس" بنضارة شمس وقبعة ونصف ملامح جسدها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"،ولاقت شخصيتها في.الفيلم قبول الجماهير،وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.

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وكانت ياسمين قد تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقا في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل عرض خاص، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا صاخبًا، ثم فيلم واحد صحيح، لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، ثم بطولة فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المصرية.

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