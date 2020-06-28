رامي جمال يحصد 30.5 مليون مشاهدة بـ سقَّف

حققت أغنية "سقف" لـ الفنان رامي جمال، نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 30 مليونًا و583 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" للفنان رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".

وقالت شركة "نجوم ريكورد" عبر التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة على قناتنا على "اليوتيوب"

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