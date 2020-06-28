شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة وتامر حسنى يستأنفان تصوير "مش أنا" بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف أبطال فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى وحلا شيحة بعد 3 أيام في الديكور الخاص بالعمل، حيث يتبقى حوالى أسبوع تقريباً وينتهى تامر حسنى من مشاهد الفيلم ويدخل مراحل المونتاج استعداداً لطرحه قريباً في السينمات بعد قرار فتحها بنسبة 25% مع أخذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن الفيلم توقف خلال الأشهر الماضية بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين مصر والسعودية.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

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يشارك في البطولة الفنانة حلا شيحة والتي تعود من خلاله إلى شاشات السينما بعد غياب 13 عامًا منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف" الذي قدمته مع الراحل عامر منيب، ويشارك أيضًا، وماجد الكدوانى وسوسن بدر، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.