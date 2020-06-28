شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف شرط هانى رمزى لتقديم الجزء الثانى من "غبي منه فيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم هاني رمزي أنه لم يتعاقد على الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه" بعد إصدار الشركة المنتجة ونيتها لتقديم الجزء الجديد من العمل خلال الفترة المقبلة.

هانى قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الشركة المنتجة بالفعل تحدثت معه ولم يتعاقد حتى الآن عليه مشيرًا إلى أنه على استعداد تام لتقديم الجزء الثانى منه.

وأضاف هانى أن الشرط الوحيد هو السيناريو بحيث يكون أفضل من الجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء طرحه في السينمات منذ حوالى 16 عام، مشيرًا فى هذه الحالة سوف أقدمه.

الجزء الأول من فيلم "غبى منه فيه" عرض عام 2004، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وشارك فى بطولته هانى رمزى ونيللى كريم وطلعت زكريا وحسن حسنى ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج رامى إمام.

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من ناحية أخرى يستعد النجم هانى رمزى خلال الأيام المقبلة لتصوير فيلم جديد يحمل اسم "الباب يفوت جمل"، ينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية كعادته وهو من تأليف سامح سرالختم وإخراج أحمد البدرى، ومن المقررالكشف عن باقى الأبطال قريبا للبدء فى تصويره.

ويعيد هذا العمل النجم هانى رمزى للسينما بعد غياب عامين منذ قدم آخر أعماله فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع و’خرون ومن إخراج ايهاب لمعى، وتناول الفيلم حياة هانى رمزى البسيطة الذى يعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع فى العديد من المفارقات الكوميدية التى يتعرض لها أثناء تأدية عمله.