بيومي فؤاد أحدث المنضمين لـ"قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تعاقد الفنان بيومي فؤاد مع المنتج أحمد السبكي، على المشاركة في فيلم "قمر 14". ونشر "السبكي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق المنتج أحمد السبكي على الصورة: "النجم بيومي فؤاد في قمر 14". فيلم "قمر 14" يشارك فيه كل من الفنان خالد النبوي،وغادة عادل، أمينة خليل، أحمد الفيشاوي، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، شيرين رضا، ومن تأليف محمد زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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